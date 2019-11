Sassuolo, Berardi sbuffa: “Quando miglioreremo la fase difensiva faremo passi avanti in classifica…”

Domenico Berardi, autore del gol del definitivo 2-2 per il Sassuolo contro il Lecce, ha commentato l’esito della gara ai microfoni di DAZN:

GARA – “Venivamo da un momento complicato”, ha detto l’attaccante neroverde. “Per noi oggi era importante portare punti a casa. Dispiace di non aver preso il bottino pieno, ma ci accontentiamo del pareggio, che è giusto. Ora pensiamo già alla prossima”.

MIGLIORARE – “Come squadre ci piace giocare palla a terra, forse concediamo un po’ troppo. Dobbiamo lavorare di più sulla fase difensiva, quando la miglioreremo ci toglieremo da quella zona della classifica. In ogni caso la cosa importante è essere capaci di recuperare: si può andare in svantaggio durante una gara, ma l’importante è non abbattersi come oggi per recuperare la partita”.