Sassuolo, Berardi sul podio dei “killer” in Serie A: ha segnato a 25 squadre diverse

È bastato un gol di Domenico Berardi al Sassuolo per avere la meglio sul Benevento. 1-0 il risultato finale della sfida del Mapei Stadium valida per l’11^ giornata di Serie A. Una rete che ha consentito all’attaccante neroverde di salire su un podio molto speciale dei marcatori del massimo campionato.

Berardi: il record in Serie A

Come riporta Opta, l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha trovato la via del gol contro 25 delle 31 squadre affrontate in Serie A (81%). Dal suo debutto nel massimo campionato solamente altri due bomber italiani hanno fatto meglio di lui. Si tratta di Ciro Immobile, in gol contro 30 squadre differenti, e Fabio Quagliarella a segno contro 27 formazioni diverse.

Per Berardi un’altra statistica davvero importante a dimostrazione della sua importanza per il Sassuolo ma anche della personale crescita a livello agonistico nel massimo campionato.