Sassuolo, Boga: “Il gol più bello alla Juve. Sogno di andare al Mondiale”

E’ una delle rivelazioni del campionato italiano. Jeremie Boga ha stupito la Serie A, trascinando il Sassuolo. L’attaccante francese naturalizzato ivoriano si è raccontato ai microfoni di Sky Sport 24: “Quando giocavamo nella strada con gli amici, da piccolo, il pallone era sempre di una persona diversa. Mi è sempre piaciuto averlo ai piedi, fare numeri e dribbling, qualche volta li sbaglio, ma cerco sempre di fare qualcosa di bello in campo. Il primo obiettivo è fare più gol, almeno dieci quest’anno. Se riesco ad avere più dribbling riusciti posso essere più decisivo per il tipo di gioco che facciamo. Noi abbiamo sempre palla ai piedi e più possesso palla dell’avversario. Il gol più bello? Forse quello contro la Juve. Spero di andare in Nazionale, vincere la Coppa d’Africa e andare al Mondiale”.