Sassuolo, Boga: “Vittoria meritata. Voglio arrivare il più in alto possibile”

Importante vittoria per il Sassuolo, che ha espugnato per 2-1 il campo della Spal nel lunch match della 23esima giornata di Serie A. Decisiva la rete nel finale di Boga. Queste le sue parole nel post gara ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una grande partita fin dal primo minuto, il risultato è meritato. Contro le squadre del nostro livello è più difficile per noi, visto che gli avversari si difendono più bassi. De Zerbi? Mi ha aiutato molto dal punto di vista tattico, sono cresciuto tanto grazie a lui. Obiettivi? Voglio arrivare il più in alto possibile, voglio vincere ogni partita cercando di fare gol e assist”.