Sassuolo, Boga:”Vi svelo il mio gol più bello”

Le sue giocate stanno impressionando tutti. Jeremie Boga al Sassuolo sta disputando una grande stagione. La squadra lo cerca spesso nei momenti di difficoltà e con le sue giocate tra allontanando i neroverdi dalla zona retrocessione.

IL GOL PIU’ BELLO – Attraverso i canali social del Sassuolo, Boga ha risposto alle domande dei tifosi e alla domanda sul ricordo più piacevole da quando veste la maglia neroverde ha risposto così: “Il mio ritorno in campo dopo l’infortunio, ma se devo scegliere un momento in campo dico sicuramente il goal alla Juventus, contro un’icona del calcio mondiale come Buffon. Penso sia uno dei ricordi più belli al Sassuolo”.

Ad allarmare però i tifosi ci ha pensato lo stesso Carnevali che in sede di calciomercato aveva dichiarato che il Chelsea potrebbe riprendersi il talento francese nella prossima finestra estiva di mercato.