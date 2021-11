Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali

Si scende in campo alle 12:30

Si parte! La domenica di Serie A è pronta a cominciare con il lunch match tra Sassuolo-Cagliari . Gli emiliani ospitano i sardi al Mapei Stadium con il desiderio di portare a casa tre punti importanti. La stessa speranza dei rossoblù, al momento ultimi in classifica, desiderosi di dare una svolta al proprio campionato.

Tridente per il Sassuolo di Dionisi che si affida a Raspadori, Berardi e Scamacca in avanti. Porta coperta dal solito Consigli con Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio. In mezzo, centrocampo affidato alle geometrie di Frattesi, Lopez, Traorè.