Sassuolo, Caputo: “Ai dettagli per il rinnovo. Bologna? Se vinciamo possiamo continuare sognare…”

Francesco Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, conferma il suo amore ai neroverdi e si prepara al rinnovo già annunciato nelle scorse settimane. Nel corso di una bella intervista a Sky Sport, anche in vista dell’impegno di Serie A contro il Bologna di questa sera, il centravanti ha commentato il suo futuro ma anche quello del club con ambizioni importanti in ottica classifica.

Caputo: tra rinnovo e sogno Europa…

“Il rinnovo col Sassuolo? Siamo ai dettagli, sono contento della fiducia del club e cerco di ricambiarla sul campo”, ha detto Caputo. “Sono contento di continuare qui”. E sulla squadra e la stagione del club allenato da Roberto De Zerbi: “Stiamo lavorando anche sulla palla in profondità, dobbiamo proporre tutto. Il gol con lo Spezia è frutto degli allenamenti ma sappiamo anche soffrire, abbiamo recuperato Berardi. Ci spiace per Boga che si è fermato ma fisicamente ne stiamo uscendo alla grande. All’andata il Bologna ci ha messo in difficoltà, gioca uomo contro uomo, ti viene a prendere forte. Poi nel secondo tempo è venuta fuori la qualità del Sassuolo e abbiamo ribaltato una gara incredibile. Se vinciamo siamo attaccati a un sogno, al treno che è davanti”.