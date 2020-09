Sassuolo, Caputo: “Attaccante di provincia? Non mi infastidisce”

Ciccio Caputo ha colpito tutti nell’ultima stagione di campionato. L’attaccante di Altamura con la maglia del Sassuolo ha messo insieme ben 21 gol, vincendo anche una particolare scommessa con l’ex leggenda bianconera Alessandro Del Piero.

CAPUTO RISPONDE ALLE CRITICHE

La straordinaria annata dell’ex Empoli è culminata con la prima convocazione in nazionale. La punta veste per la prima volta la maglia azzurra dopo tanta gavetta sui campi delle serie inferiori. Un percorso di cui Caputo è fiero, come ribadito in conferenza stampa a Coverciano: “Attaccante di provincia? Non mi infastidisce questa etichetta, me la porto dietro da tanto tempo e non rinnego nulla. Sono contento del percorso che ho fatto e ora mi godo con tanta voglia questa opportunità. Sono il ragazzo più felice al mondo”.