Sassuolo, Caputo: “Ce la giochiamo con tutti, mi sento un ragazzino. Rinnovo? Non ci penso”

Ciccio Caputo è stato uno dei protagonisti nel trionfo del Sassuolo al Manuzzi. In una giornata che sembrava letteralmente stregata con tre reti annullate, l’ex attaccante dell’Empoli è riuscito poi a trovare la rete nel 4-1 dei neroverdi allenati da De Zerbi. Al termine della sfida contro lo Spezia, Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Dazn.

“FUTURO? NON CI PENSO”

“Oggi non è stata una partita facile, per me poi sembrava una partita stregata con tre reti annullate. Alla fine sono riuscito a farne uno buono”.

SULLO SPEZIA – “È stato un avversario tosto, sono riusciti a rendere la nostra partita più complicata ma alla fine le nostre qualità sono venute fuori e siamo riusciti a vincere la partita”. Così Caputo ha parlato riguardo al grado di difficoltà della gara di oggi.

SULLA STAGIONE CHE ATTENDE IL SASSUOLO – “Sarà una stagione molto difficile, ci attendono partite toste ma vogliamo giocarcela con tutti”.

OBIETTIVI PERSONALI – “Mi piacerebbe abbattere il muro delle 20 reti, mi sento come un ragazzino e sto veramente bene”. E sul rinnovo Caputo è vago: “Ho ancora due anni di contratto, per adesso va bene così e penso a giocare”.

