Sassuolo, Caputo: “De Zerbi come Conte. Ripresa Serie A? Alle giuste condizioni sì…”

“L’idea dei calciatori è quella di tornare in campo”, parola di Francesco Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo. Parlando in un videomessaggio per Sportmediaset, il centravanti neroverde ha parlato del momento del calcio italiano e della possibile ripresa della Serie A.

CAMPIONATO – “Credo che l’idea di tutti i giocatori sia quella di chiudere la stagione, credo sia giusto così”, ha detto Caputo che ha aggiunto: “Ma noi siamo i primi a dire di voler riprendere alle giuste condizioni e coi giusti controlli dato che la salute deve essere la prima cosa”. “L’esultanza con il cartello ‘Andrà tutto bene’? Il cartellino dell’ultima partita è stata una cosa pensata, un messaggio molto semplice che volevo mandare a tutti. Per il prossimo cartellino non so, vediamo prima se si riprenderà giocare”,

ALLENATORI – Spazio poi anche ad un parallelo tra due mister De Zerbi e Conte: “Ringrazierò sempre mister De Zerbi. Qualcosa in comune con Conte ce l’ha. Sono due allenatori che pretendono tanto dai giocatori, sono molto sul campo a livello tattico. Poi ci sono idee di calcio un po’ diverse ma sono due grandi allenatori”, ha concluso Caputo.