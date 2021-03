Sassuolo, Caputo: “Ho avuto la cattiveria giusta dal dischetto. Difficoltà alle spalle”

Il Sassuolo vive un pomeriggio dai due volti. Prima si rammarica per il vantaggio dilapidato per due volte, poi esulta per un pari strappato proprio in extremis. Il gol del definitivo 3-3 porta la firma di Francesco Caputo, implacabile dal dischetto.

LE PAROLE DI CAPUTO

Lo stesso Caputo ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn subito dopo il match “Battere un rigore agli ultimi secondi non è facile, ma sono andato sul dischetto con la cattiveria giusta ed è andata bene. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, di personalità. Sul 2-1 abbiamo colpito un palo e una traversa. Ci siamo ritrovati addirittura sotto, ma questo è il calcio, è fatto di episodi. Ma non abbiamo mollato e l’abbiamo ripresa. Calo di rendimento? Purtroppo i problemi fisici prima o poi arrivano. Il periodo difficile è alle spalle, ora sto trovando la forma migliore. Dobbiamo continuare così. Insigne? Io e Lorenzo siamo amici, è un ragazzo d’oro, ci siamo scambiati due battute ed è finita là”.