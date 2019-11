Sassuolo, Caputo: “In Serie A tardi, ma ora sono in una grande squadra. Su De Zerbi…”

Ospite di TRC, Francesco Caputo, centravanti del Sassuolo, ha parlato del momento della squadra e del suo arrivo a Reggio Emilia con la maglia neroverde. L’attaccante ex Empoli si è raccontato dagli inizi della carriera fino ad oggi, alla Serie A sognata e ottenuta col duro lavoro.

SQUADRA – “Abbiamo subito un po’ la pausa, ma allo stesso tempo stiamo recuperando giocatori importanti e diciamo che da questo punto di vista ci è stata utile, anche perché io sono uno che vuole giocare. Sempre”. “Un bilancio ad oggi? Possiamo dire positivo: è chiaro che dobbiamo lavorare sulla continuità e su quei troppi gol che subiamo. Se vogliamo risalire ancora la classifica ci serve maggior equilibrio”, ha detto Caputo.

PERSONALE – “Come dicevo ho sempre avuto voglia di giocare. Era così quando ero ragazzisno e giocavo nei Dilettanti, è anche adesso che ho raggiunto questa serie A, conquistata tardi, ma che voglio godermi fino in fondo”. “L’arrivo al Sassuolo? De Zerbi mi cercava da tempo e io volevo rimanere in Serie A (dopo la retrocessione dell’Empoli ndr). “Una big? A chi non piacerebbe? Ma io sono già in una grande squadra. Il Sassuolo è una società modello e ha davvero tutto per mettere nelle condizioni giuste un calciatore per dare il massimo e tirar fuori il proprio meglio”.