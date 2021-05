Sassuolo, Caputo rinnova fino al 2023

Si lega per altri due anni al Sassuolo l'attaccante neroverde

Ieri sera, nelle dichiarazioni post partita del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, oltre all'analisi della stagione, chiusa con il successo sulla Lazio, il mister neroverde ha parlato anche dell'attaccante Francesco Caputo. Un rammarico per il tecnico non aver potuto far raggiungere l'obiettivo di reti a causa di alcuni infortuni. Ma oggi la buona notizia per il centravanti del club emiliano: il rinnovo del contratto come comunicato dal club: L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Francesco Caputo (1987, attaccante) fino al 30 Giugno 2023.