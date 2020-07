Sassuolo, Caputo: “Salvezza ormai acquisita. Ora pensiamo a divertirci”

Il Sassuolo cala il poker contro il Lecce e occupa provvisoriamente il decimo posto. Una delle reti del 4-2 finale porta la firma di Francesco Caputo. L’attaccante neroverde si conferma protagonista assoluto del campionato italiano. Al termine dell’incontro il centravanti analizza il match della sua squadra.

LE PAROLE DI CAPUTO

Francesco Caputo esulta per il successo del suo Sassuolo sul Lecce. Il bomber commenta l’incontro dopo il triplice fischio ai microfoni di Sky Sport: “Penso che il nostro primo obiettivo, quello della salvezza, sia stato raggiunto. Non era facile vincere oggi. Ora che siamo spensierati ci divertiremo. Difficilmente tutti i tre attaccanti della stessa squadra vanno in doppia cifra. Giochiamo da squadra e abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Voglio eguagliare il mio record, non mi nascondo. Penso che questo progetto può solamente migliorare perché abbiamo gioco e mentalità. Dobbiamo cercare di proseguire con i nostri mezzi e cercare di giocarcela con tutti”.