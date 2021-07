Sassuolo, Caputo: “Si scaldano i motori e a tutta birra”

Il centravanti del Sassuolo suona la carica in vista della nuovo stagione

L'ex tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, prima di lasciare il club neroverde e andare allo Shakhtar ha parlato dell'attaccante Francesco Caputo. Un rammarico per il mister bresciano non aver potuto far raggiungere l'obiettivo di reti la scorsa stagione a causa di alcuni infortuni della punta. Il centravanti del club emiliano ha recentemente rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2023 e oggi ha voluto suonare la carica in vista della nuova stagione. "Si scaldano i motori... – ha scritto il bomber del Sassuolo su Instagram - Ecco i primi test in vista della partenza per il ritiro! Carichissimo #atuttabirra", l’hashtag scelto dall’attaccante produttore di birra dopo i primi giorni di lavoro al Mapei Football Center con il tecnico Dionisi.