Sassuolo, Caputo: “Tre gol all’Inter e nemmeno un punto, c’è grande rammarico”

Un assist e un gol annullato per Francesco ‘Ciccio‘ Caputo nella partita che oggi, all’ora di pranzo, il Sassuolo ha perso 4-3 contro l’Inter al Mapei Stadium, nel giorno del ricordo di Giorgio Squinzi, patron dei neroverdi scomparso un paio di settimane fa. Ecco le parole rilasciate dall’attaccante in zona mista: “Riuscire a segnare tre gol ad una squadra forte come l’Inter e non raccogliere nemmeno un punto ti porta sicuramente rammarico, noi ci abbiamo creduto anche sull’1-4, è una cosa che abbiamo dentro, e bisogna avere l’atteggiamento del finale anche dai primi minuti. Volevamo fare una grande partita per il presidente, che teneva tanto al match con l’Inter, e ci è mancato molto poco per portare a casa un risultato che sarebbe stato straordinario. Adesso andiamo a Verona e non sarà per nulla semplice”.