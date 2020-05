Sassuolo, Carnevali annuncia: “L’Inter riscatterà Sensi”

Attorno al futuro di Sensi c’era poca chiarezza. Il centrocampista in prestito dal Sassuolo all’Inter ha giocato una buonissima parte di stagione, salvo poi calare a causa di un infortunio. Il classe ’95 ha dimostrato però di essersi integrato alla perfezione nei meccanismi di Antonio Conte e il suo futuro sarà ancora nerazzurro.

CARNEVALI – Ad annunciare l’ormai sicuro riscatto di Sensi è il dg del Sassuolo Carnevali. Intervenuto nel programma Ceramicanda il dirigente ha dichiarato: “Sensi sarà riscattato dall’Inter, non ci sono dubbi“. Una frase che non lascia spazio ad interpretazioni. Sensi quindi proseguirà la sua avventura in nerazzurro e il suo riscatto potrebbe cambiare qualcosa nei piani di mercato dell’Inter.

INTER-TONALI: LE ULTIME

A centrocampo l’Inter potrebbe avere una coperta lunghissima la prossima stagione. Se i nerazzurri riscatteranno Sensi, c’è da chiedersi quale potrebbe essere l’utilità di Tonali che potrebbe faticare a trovare spazio nei ranghi di Antonio Conte. Tra i nerazzurri e il centrocampista del Brescia c’è del feeling e già a dicembre Ausilio fece un blitz per accaparrarsi il giocatore. Occhio però anche al Barcellona che vorrebbe mettere sul piatto la cifra di 60 milioni di euro.