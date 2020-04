Sassuolo, Carnevali: “Campionato da finire”

Il tema della ripresa del campionato fa sempre discutere. Dopo le prime polemiche tra alcuni dirigenti e presidenti di A, nei giorni scorsi la situazione sembra essersi decisamente calmata. Ora sono in tanti quelli che auspicano la ripresa del campionato. Per le società, non ricevere i soldi dei diritti TV sarebbe un grave danno al bilancio. Un problema che ora tutti vogliono evitare.

SASSUOLO – Anche il Sassuolo si è schierato. Tramite le parole dell’AD Carnevali, il club neroverde ha fatto capire le sue intenzioni. Queste le sue parole a SkySport: “Giusto terminarlo. Non dovremmo andare oltre fine luglio. Seguiamo le linee guida della Lega, chi ha più possibilità dia un contributo al sistema”. Riguardo al tema stipendi, questa la sua opinione: “La situazione del mondo calcio è la stessa delle aziende in difficoltà. Una situazione per le società. Problema stipendi è relativo“.