Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi resta. Caputo un fuoriclasse…”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport delle vicende legate alla stagione neroverde dal mister De Zerbi, ricercatissimo anche da altre squadre, fino al campionato fantastico dei singoli come Berardi e Caputo.

Carnevali: “Vogliamo portare avanti il nostro progetto. De Zerbi resta”

“100 anni? Speriamo che questa storia importante continui a lungo. Siamo molto orgogliosi”, ha esordito Carnevali parlando del recente traguardo della società. “Il rendimento post lockdown? Già prima della sosta stavamo facendo bene. Poi probabilmente siamo riusciti alla ripartenza ad avere una base solida. Altro fatto importante è che abbiamo avuto tutti i giocatori in sede, nella nostra città. Molti giocatori delle altre squadre si sono spostati all’estero mentre i nostri no. In ogni caso credo che molti meriti siano del lavoro di mister De Zerbi”.

E ancora sul campionato del Sassuolo: “Rimpianto Europa? A Cagliari abbiamo giocato bene e magari c’è un po’ di rammarico perché quella partita poteva essere alla nostra portata. Però sono gare che ti fanno capire anche dove poter migliorare. Rammarico Europa League? Dico di no, perché noi vogliamo solo migliorare il risultato della stagione prima. Ora guardiamo avanti e a chi ci sta davanti con l’obiettivo di fare più punti possibili”.

Sul futuro del mister: “Futuro De Zerbi? Se arrivasse offerta importante per lui, il mister non ho nessun dubbio che resterebbe qui con noi. So come la pensa. Lui è una persona seria e vogliamo continuare nel progetto Sassuolo. Lui è una pedina importante di questo progetto, portato avanti dalla famiglia Squinzi. Sono convinto che se ci fosse qualche offerta importante, perché lui è un mister giovane ma molto apprezzato, lui sarebbe il primo a non accettarla“.

Sugli attaccanti: “Berardi? Ci piacerebbe diventasse la bandiera del Sassuolo. Lui è un capitano. Abbiamo Magnanelli ma quando lui non c’è è Berardi il capitano. Noi vorremmo tenerlo, vedremo cosa accadrà. La nostra volontà è quella di ottenere risultati sportivi importanti e per questo non possiamo perdere i nostri calciatori più forti. Noi vorremmo che lui, ma anche tanti altri, restassero. Caputo e l’attacco? Noi nel reparto avanzato abbiamo ottime risorse. Caputo, Berardi, Boga ma anche Defrel, Scamacca che non gioca con noi ma è nostro. Caputo sicuramente è stata una scelta ponderata per aiutare anche i più giovani. Caputo è un fuoriclasse. Non solo per i gol”.

Infine sulla prossima annata: “Prossima stagione? Non so come andrà. Tra diritti tv e inizio dell’annata. Ci vuole buon senso. Spero che la decisione che verrà presa sia fatta col buon senso e per il bene del calcio e non dei singoli club. Non solo la Serie A ma anche tutte le altre squadre. Inizio stagione 2020-21? 12 settembre non penso, è difficile”.

