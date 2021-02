Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi resta con noi. Scamacca? Resta al Genoa per adesso ma lo rivogliamo”

Il ds del Sassuolo Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport e poi di Sportitalia sul rinnovo di mister De Zerbi e sulla questione Scamacca: «Il nostro allenatore ce lo teniamo stretto visto che sta facendo bene. Ho sentito parlare della fine di tanti cicli, dai giocatori all’allenatore. Noi sappiamo cosa fare e speriamo si possa fare con De Zerbi perché reputo sia uno dei migliori in circolazione, adatto alla nostra società, speriamo di poter continuare con lui. In merito a Scamacca sappiamo che è un giocatore richiesto ma per adesso resta al Genoa. Poi la volontà è di riportarlo qui al Sassuolo perché crediamo molto in lui. Fino a prova contraria deve prima liberarsi dal Genoa e non è facile, la situazione è molto ingarbugliata. Il Genoa ci è parsa la società più adatta a valorizzare Scamacca ma ora deve continuare a dimostrarlo dopo il cambio di allenatore. Per quanto riguarda interessi di altri club ribadisco quanto detto in passato: la cessione avverrà solo a titolo definitivo. Mercato del Sassuolo è chiuso in entrata. E’ un mercato particolare, di emergenza, dove le società hanno difficoltà economiche per cui non si fanno investimenti. Dobbiamo già iniziare a pensare al mercato estivo sperando che ci sia la possibilità di investire”.