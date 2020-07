Sassuolo, Carnevali e ‘il favore’ all’Inter: “Spero di battere la Juventus e far felice Marotta”

“Credo in un risultato positivo. Siamo in forma e non ci poniamo limiti”, queste le parole ricche di fiducia di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in vista della gara di questa sera dei neroverdi contro la capolista Juventus. Il dirigente ha parlato ai microfoni di Tuttosport rilasciando alcune dichiarazioni alquanto curiose…

Carnevali: “Spero di battere la Juventus e far felice Marotta”

“Le difficoltà e la paura legata al Coronavirus ci hanno compattato ancora di più. Alcuni nostri ragazzi stranieri, vedendo colleghi illustri di altre squadre rientrare nei Paesi di origine, hanno avuto la tentazione di lasciare Sassuolo, ma poi ben consigliati dai nostri giocatori italiani alla fine hanno deciso di non muoversi”, ha spiegato Carnevali realtivamente ai mesi di preoccupazione per la pandemia di Covid-19.

E passando all’aspetto calcistico: “Domenica, Stefano Bonaccini (presidente della Regione Emilia-Romagna, ndr) mi ha chiamato per ringraziarmi della vittoria sulla Lazio”, ha detto il dirigente neroverde. “Adesso spero di battere la Juventus così faccio felice anche il mio amico Marotta. Lo sento sempre sereno, è il numero uno. L’Inter ha buttato via tanti punti, però è ancora lì davanti”.

