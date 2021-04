Sassuolo, Carnevali: “Futuro De Zerbi? Noi puntiamo su di lui, le richieste…”

De Zerbi via dal Sassuolo? Il direttore sportivo Carnevali ha fatto chiarezza in merito

FUTURO DE ZERBI – “Voci sullo Shakhtar? Lui è legato a noi come noi siamo legati a lui. Non ci meraviglia il fatto che ci siano richieste, anche l’anno passato c’erano. Il progetto è comune, il Sassuolo ha un progetto tecnico-sportivo ed economico che dobbiamo sostenere. Noi abbiamo le idee ben chiare come lui. Nei prossimi giorni ci siederemo e faremo le giuste valutazioni, vorremmo continuare con lui. De Zerbi felice? Sono convinto di sì, è in una società seria, dove si può lavorare. L’area sportiva ha idee condivise, quando uno ha lo stesso modo di pensare è più facile ottenere risultati”.