Sassuolo, Carnevali: “La nostra forza è la programmazione. Difficile arrivare tra le prime, però…”

Il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi ha ricominciato il campionato come aveva chiuso quello precedente, stupendo con un’idea di calcio estremamente propositivo. La novità di quest’anno è anche l’attitudine del club neroverde a vincere partite più sporche e giocate peggio, come ad esempio quella contro il Crotone. Il dirigente del Sassuolo Carnevali ha parlato di quelli che possono essere gli obiettivi del Sassuolo per questa stagione.

“PROGRAMMAZIONE”

“La nostra forza è racchiusa nella programmazione – ha spiegato Carnevali a Sky Sport – abbiamo voluto consegnare al mister una squadra che ha fatto già bene l’anno scorso, unendo il desiderio di fare un passo in più. L’obiettivo stagionale è quello di fare degli ulteriori passi in avanti, in sede di calciomercato abbiamo fatto acquisti mirati e adatti alle nostre idee. Sarà difficile arrivare tra le prime sette, però vogliamo comunque tentarci”.