Sassuolo, Carnevali: “Locatelli? Potremmo fare un sacrificio ma non due”

Il Sassuolo non farà partire tutti i suoi gioielli. Se va via Locatelli, non sarà ceduto Berardi e viceversa. Lo ha confermato il dg Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky Sport. Prima domanda il futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è ambito dalla Juve, ma non solo, anche l'Arsenal e un altro club inglese sono sulle sue tracce. L'Amministratore delegato del Sassuolo, dice: "Se parte uno non parte l'altro. Noi faremo un solo sacrificio. Per Locatelli ci sentiremo con la Juve, non è detto che ci incontreremo ma lo faremo comunque a breve e nei prossimi giorni, il tempo stringe - dice - C’è un discorso anche con l'Arsenal e un altro club inglese, a noi fa piacere che possa rimanere nel campionato italiano, vedremo cosa succederà". Tuttavia, il giocatore avrebbe la Juve come preferenza per il suo futuro: "Il desiderio del ragazzo è di andare alla Juve ma poi se si avvicina qualche altro club dovrà fare le sue valutazioni vagliando anche altre possibilità - spiega ancora - Perché non è detto che le condizioni della Juve soddisfino noi, bisogna essere d’accordo in tre altrimenti potrebbe anche rimanere al Sassuolo, perché il Sassuolo comunque vuole rinforzarsi e in un modo o nell’altro dobbiamo trovare la giusta soluzione".

BERARDI - Carnevali sa che Domenico Berardi è un calciatore importante per il club neroverde: "Berardi è la nostra bandiera, la volontà è quella di continuare con lui perché ci rappresenta - spiega ancora Carnevali - Ma se arrivasse anche in questo caso un'offerta importante per noi e per il ragazzo la valuteremmo, ma il desiderio è di continuare con lui". Quanto alle altre opportunità di mercato: "Siamo in una situazione tranquilla, abbiamo vari giocatori con richieste, la volontà è rinforzarsi perché se facciamo un sacrificio poi dobbiamo essere pronti perché non vogliamo arrivare all’ultimo momento e non essere completi, entro la fine della prossima settimana vogliamo chiudere le trattative altrimenti chiudiamo il mercato e ci prepariamo per il prossimo campionato".

ARRIVI - Tra i profili più interessanti del nuovo Sassuolo potrebbe esserci Gianluca Scamacca: "E' uno dei giovani su cui abbiamo puntato un paio di anni fa, abbiamo tanti attaccanti, sarà più un problema del mister che dovrà valutare. Va o resta? Ha richieste importanti anche lui ma per ora non abbiamo concluso nulla perché è anche una questione di modulo del nostro mister e di cercare eventualmente delle alternative. Frattesi? E' un giovane Under 21 che difficilmente lasceremo partire, è un ragazzo promettente. Henrique? E' brasiliano e lo abbiamo preso in considerazione, può essere il sostituto di Locatelli ma per ora non essendo uscito Locatelli è tutto fermo".