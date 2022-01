Sassuolo, Carnevali: “Moro era primo obiettivo, Lucca non arriverà”

Il ds del club neroverde ha analizzato le ultime di mercato

Giovanni Carnevali ha commentato a Sky Sport le mosse del Sassuolo: "Moro era il nostro primo obiettivo, oltre a lui abbiamo preso Ceide e Ciervo quindi Lucca in questa sessione di mercato non arriverà. Defrel alla Samp? Per lui abbiamo fatto un investimento importante, vediamo un po' cosa succede nelle prossime ore". Il Pisa non molla Lucca e chiede più soldi dei 10,5 offerti dal Sassuolo. Si potrebbe chiudere per 12 ma la trattativa va avanti.