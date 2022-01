Sassuolo, Carnevali: “Orgogliosi di Scamacca e Frattesi. Faremo qualcosa sul mercato”

Parla il direttore generale dei neroverdi

Il Sassuolo è impegnato a sfidare l'Hellas Verona nel lunch match della 22^ giornata di Serie A, ma a tenere banco non è solo il calcio giocato, bensì il mercato. Per parlarne è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, direttore generale neroverde: "La nostra politica è quella di puntare sui giovani italiani, oggi sta portando dei risultati. Ne abbiamo diversi di giocatori interessanti come Frattesi o Scamacca che sono nel giro della Nazionale. e questo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio".