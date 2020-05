Sassuolo, Carnevali: “Ripresa? Va salvata l’industria calcio”

Ancora da decifrare il futuro del campionato di Serie A, che rimane in attesa di capire se potrà o meno essere portato a termine. Sull’argomento, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali.

RIPRESA – “Il punto focale è la sopravvivenza dell’industria calcio, che rischia grosso se non si riparte. Mi auguro che chiunque debba prendere le decisioni sappia di cosa si stia parlando e come funzioni questo sistema. Grazie a governatori di buon senso sono stati aperti i centri sportivi completamente sanificati e non abbiamo mandato i nostri uomini nei parchi, è già un passo in avanti. Mi auguro che ci sia grande professionalità da parte chi deve prendere le decisioni: dobbiamo mantenere in piedi l’azienda calcio”.

SASSUOLO, CAPUTO: “VOGLIAMO TORNARE IN CAMPO. DEVO VINCERE LA SCOMMESSA FATTA CON DEL PIERO…”