Sassuolo, Carnevali sulla Superlega: “Ci siamo sentiti traditi dai club italiani”

Lo stupore del dg neroverde

Incredulità, stupore, amarezza. E' il sentimento di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Milan in ottica Superlega. "Non ne sapevamo nulla di questa competizione calcistica ed è per questo che ci siamo sentiti anche traditi dalle società italiane. Sapevamo in partenza che questo progetto non poteva essere così facile da portare avanti: a tutti gli sportivi piace vincere sul campo con la meritocrazia e poi i tifosi perché facciamo calcio per loro. Il problema più grande è non avere i nostri tifosi allo stadio. Credo che i problemi sono tanti, ci sono dei problemi importanti perché il sistema calcio va rivisto. Le società sono in grandi difficoltà, le difficoltà dei grandi club sono preoccupati. Ho trovato tante cose di non corretto. Adesso dobbiamo essere uniti e non divisi, le problematiche sono enormi. Ci sono dei problemi che vanno risolti senza trovare discussioni ogni volta".