Sassuolo, Carnevali: “Turati? Non è facile far esordire un ragazzino a Torino…”

Fuori Consigli per infortunio, fuori anche Pegolo, secondo portiere. Ecco allora che De Zerbi butta nella mischia il giovane Stefano Turati. Il d.s. del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus per commentare l’esordio tra i pali del classe 2001:

CON SERENITA’ – “Abbiamo tanti giocatori importanti che purtroppo sono infortunati, dovremo avere pazienza per recuperarli. Non è un momento facile, mancano Consigli e anche il secondo portiere. Far esordire un ragazzino a Torino non sarà semplice, ma fa parte del gioco e dobbiamo prenderla con serenità”, ha detto Carnevali sul giovane esordiente.

Turati, 18 anni, è il portiere titolare della Primavera del Sassuolo da 2 stagioni.