Sassuolo, Consigli: “Inter? Vogliamo vincere per Squinzi”

Dopo il rinvio della gara con il Brescia in seguito alla morte del patron Giorgio Squinzi, il Sassuolo tornerà in campo domenica ospitando al Mapei l’Inter di Antonio Conte. Una sfida che è stata così presentata dal portiere Andrea Consigli in conferenza stampa.

LUTTO – “Avremo uno stimolo in più dopo quello che è successo, Squinzi provava un grande affetto per la squadra. Sappiamo bene quanto fosse felice per le vittorie sull’Inter anche per il suo tifo, non solo per il Sassuolo. Ci attende una partita tosta, ma in queste settimane abbiamo lavorato molto e speriamo di essere sulla strada giusta”.

CLASSIFICA – “Potrebbero forse mancare i punti di Parma, dispiace più che altro per il modo in cui sono arrivate le sconfitte con Roma e Atalanta: non possiamo fare dei primi tempi così”.

INTER – “I nerazzurri sono una squadra forte, solida e consapevole dei propri mezzi. Grazie a Conte hanno cambiato mentalità, mentre i campioni li hanno sempre avuti. Sarà una gara difficile, ma abbiamo alcune qualità che possono metterli in difficoltà. Chi temo di più? Lukaku è uno che sposta gli equilibri”.

GOL SUBITI – “Abbiamo lavorato su questo aspetto. La fase difensiva viene fatta da tutta la squadra, non solo sai difensori. Dobbiamo essere intensi come quando costruiamo la manovra”.