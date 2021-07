Sassuolo, Consigli: “Manca poco per diventare una delle 7 sorelle di Serie A”

Presentazione ufficiale del nuovo Sassuolo con tanti protagonisti sul palco. Non poteva mancare anche uno dei leader della squadra, ovvero il portierone Andrea Consigli: “Stiamo bene. Il ritiro è andato bene. Abbiamo trovato del fresco,...

Presentazione ufficiale del nuovo Sassuolo con tanti protagonisti sul palco. Non poteva mancare anche uno dei leader della squadra, ovvero il portierone Andrea Consigli: "Stiamo bene. Il ritiro è andato bene. Abbiamo trovato del fresco, anche troppo, ma il ritiro è sempre bello per fare ulteriormente gruppo, anche se ci conosciamo tutti, ma serve sempre per i nuovi dettami del mister".