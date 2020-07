Sassuolo, contro il Napoli è una maledizione: non solo 4 gol annullati ma anche un altro record… negativo

Sarebbe potuta andare decisamente in modo diverso, ma tra Napoli e Sassuolo è stata una questione di centimetri. Il successo dei partenopei per 2-0 ha visto protagonista la Var e ben 4 reti annullate ai neroverdi per fuorigioco. Un vero e proprio record assoluto da quando esiste tale tecnologia.

Ma la serata del Sassuolo di De Zerbi ha sancito anche un altro curioso dato che non farà proprio piacere agli emiliani.

Sassuolo: il Napoli è una “maledizione”

Come riporta Opta, infatti, il Sassuolo deve fare mi conti con una statistica che non lascia scampo. Il Napoli è l’unica squadra che il Sassuolo ha incontrato in tutte le sue sette stagioni in Serie A senza mai mantenere la propria porta inviolata (14 partite su 14). Insomma, una cosa è certa: quando i neroverdi affrontano gli azzurri la festa del gol è garantita. Nella gara di ieri notte sarebbero potuti essere anche sei i gol totali. Se non fosse stato per la Var…



