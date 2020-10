Sassuolo-Crotone diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Sassuolo-Crotone si gioca oggi sabato 3 ottobre alle ore 15. Il match è valido per il primo anticipo del sabato di Serie A della terza giornata. Neroverdi di De Zerbi davanti alla neo promossa squadra di Stroppa.

Sassuolo-Crotone, le probabili formazioni

Formazione praticamente fatta per il Sassuolo che si schiererà col 4-2-3-1 classico. Consigli tra i pali. Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa. Obiang e Locatelli in mediana. Berardi, Djuricic e Defrel alle spalle di Caputo unica punta. Crotone che vara il 3-5-2. Cordaz in porta. Magallan, Marrone, Golemic saranno i tre difensori; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca a centrocampo. Dragus con il gigante Simy in avanti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Dragus, Simy

Dove vedere il match in diretta e streaming

L’anticipo del sabato della 3^ gioranta di Serie A Sassuolo-Crotone sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite e su Sky Sport al numero 251 del satellite. La telecronaca della partita sarà curata da Geri De Rosa. Con lui, il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Per vedere la sfida del Mapei Stadium tra neroverdi e rossazzurri gli abbonati Sky avranno modo di farlo anche in diretta streaming attraverso Sky Go: la gara sarà, infatti, visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso basterà scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Esiste anche un’altra alternativa che è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette a chi acquista uno dei pacchetti offerti, di vedere diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare della Serie A. In tale modo gli utenti potranno seguire live in streaming la gara tra Sassuolo e Crotone.