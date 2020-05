Sassuolo, dal 4 maggio Mapei aperto a sessioni di allenamento facoltative

Nelle ultime ore ha fatto discutere l’ordinanza dell’Emilia Romagna che ha dato il via libera agli atleti di allenarsi nei rispettivi centri sportivi. Bonaccini ha chiarito che le sedute devono essere categoricamente individuali per non creare alcun tipo di assembramento.

MAPEI APERTO – Il Sassuolo ha preso atto dell’ordinanza mettendo a disposizione il Mapei dal 4 maggio. Questo il comunicato della società neroverde: “U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti di U.S. Sassuolo Calcio l’utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative. Sarà consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre resteranno interdetti gli accessi alla struttura del Centro Sportivo (spogliatoi, palestre, uffici).

MODALITÀ – “Alle sedute individuali, che si articoleranno nell’arco delle mattinate, dal lunedì al venerdì, con l’utilizzo di tre campi, presenti 6 atleti all’ora, non presenzierà lo staff tecnico mentre sarà garantito un presidio sanitario di emergenza”.