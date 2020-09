Sassuolo, De Zerbi: “Avremmo potuto segnare di più. Stiamo migliorando”

Dopo il pareggio contro il Cagliari arriva una grande vittoria per il Sassuolo. La squadra di De Zerbi annichilisce lo Spezia di Italiano, all’esordio in Serie A.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Queste le parole di De Zerbi ai microfoni di Dazn dopo il match: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, era la prima dello Spezia in Serie A e sapevamo che i giocatori avrebbero messo tutto. Ci hanno creato difficoltà, qualcosa abbiamo sofferto, potevamo fare qualcosa di meglio nel primo tempo, soprattutto nelle ultime scelte in attacco, ma abbiamo legittimato la vittoria nel secondo. Avremmo potuto fare qualche gol in più. Stiamo migliorando nella fase difensiva da palla laterale. Stiamo lavorando per aumentare i gol ma anche nel diminuire quelli subiti. Stessa cosa per i calci piazzati. Djuricic è un giocatore completo, si aggiunge a Locatelli, Caputo, Defrel. E stiamo aspettando a braccia aperte Boga, ci sposta tanto, per qualità e quello che ha fatto l’anno scorso. Ci manca anche Rogerio. Al di là delle assenze hanno fatto tutti gol ed è cosa positiva. Defrel e Berardi non sono ancora al top, dobbiamo arrivare presto al massimo per fare meglio”.