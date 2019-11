Sassuolo, De Zerbi: “Berardi? Speriamo di non averlo perso a lungo…”

Weekend di sosta per il campionato a causa degli impegni delle nazionali. E proprio con la Nazionale azzurra avrebbe dovuto essere impegnato Domenico Berardi, costretto però ad alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. A parlare delle condizioni dell’attaccante, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi.

BERARDI – “Ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi. Speriamo di non doverlo perdere troppo a lungo, anche se in ogni caso abbiamo giocatori in grado di sostituirlo”.

ROMAGNA – “E’ un giocatore affidabile e di qualità, per la nostra squadra è molto importante”.