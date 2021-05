Sassuolo, De Zerbi: “Bilancio mio positivo dopo 3 anni. Abbiamo un sogno…”

Ultima panchina neroverde per De Zerbi poi l'esperienza in Ucraina

La conferenza stampa di mister Roberto De Zerbi alla vigilia di Sassuolo-Lazio, 38esima giornata di Serie A TIM 2020/21 in programma domani alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium. "Bilancio di questi tre anni è positivo, ho messo il mio entusiasmo e il mio sapere al servizio di tutti. Io e il mio staff siamo riconoscenti al Sassuolo e grati ai calciatori e alla gente. Mi dispiace andare via senza poter salutare i tifosi. Io avevo ereditato una squadra seria e poi ho portato le mie idee e il mix ha funzionato visto che si è evoluta anno dopo anno. Hanno una mentalità ben definita i ragazzi, hanno la voglia giusta per imporsi e portare a casa il risultato contro qualsiasi avversario. Momenti di difficoltà ne abbiamo avuti, dalla morte del dottor Squinzi, poi la pandemia. Lavorare nel Sassuolo è diverso perchè senza pressione l'entusiasmo te lo devi costruire da solo. Il sogno di quest'anno è il settimo posto. Ma la tifoseria è cresciuta negli ultimi anni e dispiace che non siano potuti entrare allo stadio ma con i risultati la tifoseria crescerà. Contro la Lazio vogliamo vincere e chiudere bene la stagione. Mia unica sconfitta è il mancato obiettivo di Caputo per numero di gol. Ma il nostro calciatore è stato frenato dagli infortuni e sono sicuro che farà bene e potrà anche puntare al Mondiale con l'Italia".