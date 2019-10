Sassuolo, De Zerbi: “Giusto mettere il sangue oltre al talento, ma va fatto per tutta la partita”

Altra sconfitta per il Sassuolo, la quinta in sette partite di questa Serie A (devono recuperare il match col Brescia): l’Inter passa al Mapei con un rocambolesco 4-3 e si tiene vicina alla vetta. Ecco le parole del tecnico neroverde Roberto De Zerbi al fischio finale: “Giocavamo contro una grande squadra, che sta bene e ha giocatori forti. Dispiace, più che per il finale, per i gol che abbiamo concesso: sull’1-1 potevamo fare un altro gol, ma l’1-2 subìto è un po’ stupido. Mi sta bene la reazione, però bisogna mettere il sangue oltre al talento, e non solo nei minuti finali. Poi va fatto anche quando i valori sono simili, non appena oggi che eravamo contro una ottima squadra come l’Inter”.

E ancora: “Il cambio di modulo decisivo? Tre punte e un trequartista potevo farlo solo nel finale contro una formazione così, siamo riusciti a non farli più ripartire, ma soprattutto è il coraggio a fare la differenza, non tanto l’aspetto tecnico: il qualcosa in più va messo per tutti i 90 minuti”.