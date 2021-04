Sassuolo, De Zerbi: “C’è orgoglio per la vittoria ma non può finire 1 a 0”

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dai suoi contro il Benevento. Queste le sue parole:

“Aver vinto in un campo così difficile è motivo d’orgoglio. Era evitabile portare a casa i 3 punti per una parata del nostro portiere alla fine, dovevamo risolverla prima. Penso che questa squadra possa fare di più di quanto ha fatto con me, io vedo questa squadra forte e penso che si potrebbe fare qualcosa in più, abbiamo un po’ l’amaro in bocca, non parlo di posizione in classifica ma di numeri, sembra sempre che possiamo fare meglio. Oggi non può finire 1 a 0, vero che il primo tempo è stato guardingo ma siamo quasi sempre stati nella loro metà campo. Ci vuole più cattiveria, ma non posso rimproverare nulla perché abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ora dobbiamo guardare dietro, al Verona e vedere cosa succederà. Noi giocheremo sempre per vincere ma il distacco dall’Europa League è elevato. Il mio compito è rimarcare le cose negative anche quando usciamo con una vittoria pesante. Dalle vittorie si può migliorare più che dalle sconfitte. Abbiamo delle assenze ma le occasioni le creiamo comunque, le seconde linee sono forti. Io continuo a martellare tutti, puntando al miglioramento perché vedo che la qualità dei giocatori è talmente alta che non mi fermerò mai, può essere anche una mancanza mia se non riusciamo a fare qualcosa in più, la continua richiesta di gioco può portare via delle energie. Dobbiamo essere ingordi di far gol e non prenderlo, perché abbiamo dimostrato di poter vincere largamente e non di misura”.