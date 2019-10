Sassuolo, De Zerbi: “Classifica che dà fastidio. Verona? Abbiamo grande rispetto”

In Serie A è già tempo di tornare in campo. Vigilia di campionato per il Sassuolo di Roberto De Zerbi che domani sera, nell’anticipo del venerdì della 9^ giornata, affronterà il Verona. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la formazioni di Ivan Juric. Ecco le sue parole:

CLASSIFICA – Momento piuttosto difficile per gli emiliani che si ritrovano dopo il ko contro l’Inter a soli 6 punti in classifica. Il mister ha commentato questo avvio di stagione: “Non mi aspettavo questa classifica, l’importanza della gara contro il Verona non sposta la mia visione. Per l’allenatore sono importanti tutte le gare, dalla prima in Coppa Italia con lo Spezia, a quella con l’Inter che è stata fatta. La classifica dà fastidio a tutti”.

SQUADRA – “Come invertire questo trend negativo anche di gol subiti? Io e il mio staff lavoriamo sulle cose su cui si può migliorare. La fase difensiva è subordinata alla scelta dell’avversario, quando la palla ce l’hanno gli altri sono loro a decidere. Tu devi partire dal sacrificio e dalla voglia di non prendere gol. Poi puoi prenderlo in contropiede, a difesa schierata ma la volontà e la voglia di non prenderlo fanno parte delle basi”. “Il rinnovo di Berardi? Con me è stato sempre uno dei più positivi, dentro e fuori dal campo. Domenico è cresciuto tanto. Dalla partita col Napoli dell’andata dello scorso anno a oggi. E’ cresciuto tanto, come spessore di calciatore all’interno di un gruppo e di una partita”.

SVOLTA – “Tutto passa dall’aspetto mentale. L’aspetto mentale deve essere al primo posto, sempre. Qualcuno in squadra è giovane, poi vieni da qualche vittoria netta e ti sembra tutto facile ma nel calcio non c’è nulla di facile. La classifica non mi interessa particolarmente, ma dobbiamo avere costanza di prestazione, di essere la squadra degli ultimi 20-25 minuti con l’Inter. Poi se siamo quelli, i risultati arrivano”.

VERONA – “Sassuolo e Verona opposti? Hanno 9 punti non a caso e li rispettiamo. Ognuno sceglie come interpretare questo gioco”, ha commentato De Zerbi che poi ha aggiunto: “La squadra, nei momenti di difficoltà, ha sempre risposto presente e ci ha sempre messo la faccia. Non ho dubbi sulle persone. Questo momento non è tragico ma dà fastidio prendere gol stupidi e iniziare le partite sotto.