Sassuolo, De Zerbi: “Commessi troppi errori, mi assumo la responsabilità”

Derby emiliano amaro per il Sassuolo che esce sconfitto dalla sfida contro il Parma per autogol. Queste le parole di Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una gara diversa dalle altre. Abbiamo sbagliato tanto quando dovevamo giocare semplice e non commettere errori. Abbiamo commesso tanti e troppi errori nei passaggi, esponendoci all’arma migliore del Parma che è il contropiede. La colpa è mia perché non mi sono spiegato e non ho presentato la partita nel modo giusto. Peccato perché potevamo fare risultato”.