Sassuolo, De Zerbi: “Condizionati da mercato e Nazionali. Ora pensiamo a noi”

Il Sassuolo riesce a strappare un ottimo pareggio contro il Cagliari. I neroverdi impattano sull’1-1 con i sardi e muovono subito la loro classifica.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non ho niente da rimproverare. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Spero che ci assestiamo il prima possibile e torniamo a pensare al Sassuolo. Credo sia stato un mese davvero particolare per noi tra mercato e Nazionali. Non è facile da assorbire e digerire. Penso che nelle ultime settimane ci abbia condizionato, senza malafede ovviamente. Questo ci ha condizionato la preparazione, tra l’altro in 15 giorni. Qualcosa di inedito. Bisogna imparare a gestire queste situazioni. I giocatori devono viverle come esperienze importanti, ma senza trascurare il nostro club che ci dà da mangiare, ci aiuta ad andare in Nazionale. Sono cose naturali del calcio”.