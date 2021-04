Sassuolo, De Zerbi: “Consigli e Magnanelli mi hanno aiutato a puntare su Raspadori”

Il Sassuolo torna a sorridere dopo lo scivolone contro il Torino. I neroverdi strappano meritatamente il pari contro la Roma al termine di una gara a tratti spettacolare ed emozionante. Il punto permette agli emiliani di consolidare la top 10.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il tecnico Roberto De Zerbi commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Ci mancherebbe che non avessimo stimoli… E’ stata giocata bene questa gara. Dava fastidio l’essere accusati di dare poca importanza al campionato. Non voglio entrare nel dettaglio su come sono entrati gli altri. Solo in Italia si poteva mettere in dubbio la regolarità del campionato. Raspadori? Avevo in mente di dargli la fascia per militanza e perché era una bella immagine per lui. A volte i sogni si possono realizzare. Ho parlato con Consigli e Magnanelli e anche loro erano d’accordo con la mia scelta. Ha un potenziale davvero enorme. Se le Asl di Milano e Torino, devo capire perché la nostra scelta sia discussa”.