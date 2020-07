Sassuolo, De Zerbi contento a metà: “Peccato per i gol subiti, lezione utile”

Il Sassuolo accarezza l’impresa contro la Juventus. Solamente il gol di Alex Sandro salva i bianconeri da una clamorosa sconfitta. Il tecnico Roberto De Zerbi commenta la prestazione dei suoi uomini.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Roberto De Zerbi analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la loro partita. Non sono contento dei primi 15 minuti. Abbiamo vissuto il prepartita troppo intensamente, siamo stati troppo contratti e rispettosi verso la Juve. Così facendo abbiamo perso energie. Mi hanno dato fastidio anche i tre gol subiti. Abbiamo cambiato la difesa passando a un nuovo tipo di marcatura. Ci eravamo preparati per non incassare gol simili. Dispiace perché oggi avremmo meritato la vittoria. Contro la Lazio avremmo potuto vincere con un risultato rotondo e più largo. Questo è il nostro margine di crescita più grande. Se l’anno prossimo entriamo in campo con il giusto rispetto, senza perdere consapevolezza, possiamo toglierci soddisfazioni. I ragazzi erano felici, ma anche un pizzico dispiaciuti per i gol subiti”.