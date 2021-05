Sassuolo, De Zerbi: “Contro il Parma stesse difficoltà come contro la Juve”

Il tecnico neroverde ha presentato il match contro il Parma

Conferenza stampa di mister Roberto De Zerbi alla vigilia di Parma-Sassuolo, 37^ giornata di Serie A TIM 2020/21 in programma domani alle ore 18 presso lo Stadio Tardini: "Faremo di tutto per centrare l'obiettivo Europa League anche se mancano due gare alla fine e la Roma ci è davanti e con il derby da giocare. Per noi c'è il Parma che è una squadra viva. Poi vedremo cosa farà la Roma prima di preparare l'ultima con la Lazio. Siamo consapevoli che ci stiamo meritatamente giocando il settimo posto, possiamo arrivarci ma anche non farlo: non serve ansia da prestazione, dobbiamo scendere in campo a modo nostro consapevoli di quanto ci stiamo giocando. Il Parma non ci regalerà niente. I ducali hanno avuto molta sfortuna in questo campionato, poi rimettersi in carreggiata non è facile e lo so bene visto che mi è successo in passato. Ha buttato un sacco di punti nei minuti finali, ma sono vivi e lo dimostra la partita che hanno fatto con la Lazio mercoledì, con i biancocelesti che hanno vinto con due rimpalli. Mi aspetto quindi una gara difficile come quella con la Juve".