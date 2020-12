Sassuolo, De Zerbi: “Contro la Fiorentina ci è mancata la scaltrezza nell’episodio del pareggio”

Non basta il gol di Traore a espugnare l’Artemio Franchi di Firenze. Il Sassuolo si ferma e fa 1-1, vedendo allontanarsi le posizioni di vertice. Il tecnico Roberto De Zerbi ha analizzato il pareggio del Franchi ai microfoni di Sky: “Questa squadra riesce a fare cose che ci mancavano come difendere palla su palla e aiutare i compagni in difficoltà, ma dobbiamo difendere meglio e poi essere più scaltri come oggi quando abbiamo subito l’1-1 non siamo stati perfetti. Se miglioriamo questo aspetto magari possiamo ambire a qualcosa di più importante”.

LE PAROLE DI DE ZERBI

