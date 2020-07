Sassuolo, De Zerbi: “Contro la Lazio per fare punti”

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi è sicuramente una tra le squadre più in forma del campionato. I neroverdi non hanno più nulla da chiedere al campionato, anche perché l’ultima casella disponibile per l’Europa è lontana 8 punti e servirebbe un finale stagione perfetto a Berardi e compagni. Dopo una ripartenza timida, il club emiliano ha inanellato 3 vittorie consecutive e ora mette nel mirino la Lazio.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Durante la conferenza stampa pre partita Roberto De Zerbi ha parlato così della sfida dell’Olimpico: “La squadra è venuta fuori dalla partita di Bologna felice perché abbiamo vinto giocando una grande gara contro una squadra forte. Siamo stanchi e non ho deciso la formazione. Dobbiamo capire chi non ci sarà. Vogliono venire tutti perché ci teniamo a fare una grande partita, cercando di giocare, cercare, pressare, andiamo lì per cercare di fare più punti possibili. Lazio? E’ sempre forte. I giocatori sanno cosa devono fare, migliorano anno dopo anno, sono diventati una squadra top in Italia e in Europa. Lo sappiamo ma lo sanno tutti. Questo lo era anche la Juve, l’Inter, l’Atalanta, quindi cambia poco”.