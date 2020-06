Sassuolo, De Zerbi: “Coraggiosi contro Atalanta e Inter. Non abbiamo sofferto”

Un punto in due partite: questo è il bilancio del Sassuolo dopo aver affrontato Atalanta e Inter. I neroverdi guardano al futuro con una certa fiducia, come ha spiegato il tecnico Roberto De Zerbi ai canali del club: “Abbiamo giocato contro due grandi squadre e ci siamo comportati bene perché siamo stati in grado di costruire diverse palle gol. Abbiamo subito, ma non più di quello che subiscono le altre squadre. L’Atalanta, rispetto ai suoi standard, non ha tirato tanto in porta. Su 7 gol presi, 4 sono arrivati su calcio piazzato, e questo dà fastidio. La squadra mi è piaciuta a Bergamo e anche a Milano, mi sarebbe piaciuto non commettere quegli errori perché senza questi avremmo potuto anche fare di più in termini di punti. Mi è piaciuto il coraggio di entrambe le partite e, avendo cambiato quasi tutti i giocatori, vuol dire che siamo tutti sintonizzati. Poi si è vista anche un’ottima condizione fisica e questo è da mettere in evidenza perché i giocatori si sono allenati durante la sosta e sono dei professionisti veri”.

VERONA – Poi De Zerbi analizza l’avversaria di turno, l’Hellas Verona allenato da Ivan Juric: “Insieme al Parma è la rivelazione del campionato e la prendiamo come se giocassimo contro l’Atalanta o come contro l’Inter. Abbiamo però le armi per metterli in difficoltà, come le abbiamo per mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo anche dei limiti e dei difetti da togliere perché anche loro ci possono mettere in difficoltà. Sanno cosa fare, sono forti, giocheranno con coraggio e noi anche, è una partita che ognuno giocherà con le proprie armi”.

PROLUNGAMENTO – Infine l’allenatore dei neroverdi commenta il suo rinnovo di contratto: “Non ci sono segreti, ho sempre detto che avevo la volontà di rimanere qui. Mi piace allenare questa squadra, abbiamo ancora tanto da migliorare. Non ho ancora firmato, non è ufficiale, lo faremo nei prossimi giorni. Non è cambiato nulla, è importante cosa si vuol fare, non la firma, poi la metteremo più in là. Il Sassuolo mi ha detto che ha piacere a continuare con me, io sono felicissimo di poter continuare ad allenare questa squadra. Sono i giornali che mettono tanto di inchiostro, ma alla fine non c’è stato mai alcun tipo di problema”.