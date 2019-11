Sassuolo, De Zerbi: “Creato tanto e giocato bene, me ne vado via contento”

Il Sassuolo rimonta due volte il Lecce, al Via del Mare finisce 2-2. Ecco le parole del tecnico neroverde Roberto De Zerbi dopo il pareggio ottenuto in Puglia: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto e giocato bene, per questo me ne vado via contento. I due gol presi sono stati per la bravura dell’avversario, non posso dunque imputar molto alla mia squadra. Abbiamo macinato gioco, siamo stati forse troppo poco cinici e il Lecce ha difeso molto bene. Dispiace non portare via 3 punti, ma ricordiamoci che il Lecce ha qualità importanti, è una società seria, meritando questo palcoscenico. Siamo un po’ in difficoltà per i tanti infortuni, ma bisogna proseguire con umiltà e coraggio”.