Sassuolo, De Zerbi: “Dispiace per le disattenzioni, ora siamo vicini alla Roma”

Il tecnico dei neroverdi analizza la prestazione della sua squadra

Il tecnico Roberto De Zerbi interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "L'Atalanta dà fastidio a tutte le squadre. Noi non ci siamo snaturati. Oggi abbiamo fatto una grande partita. Dispiace per qualche disattenzione, come l'espulsione che ha riportato in parità numerica. Oggi siamo tornati a due punti dalla Roma. Loro restano di un livello diverso dal nostro. L'Atalanta ha fatto scuola: ha ottenuto risultati inimmaginabili sulla carta. Futuro? Il sogno è arrivare settimo, perché vorrebbe dire aver migliorato la scorsa stagione. Poi vediamo nelle prossime settimane".